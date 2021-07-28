لطلاب الثانوية العامة.. اعرف الكليات التي تشترط اجتياز اختبار القدرات

يستعد طلاب الثانوية العامة خلال الفترة القادمة للتنسيق الجامعي، حيث يتم اختيار المرحلة الجامعية والكليات المناسبة لميول الطالب، وقد اعتمد المجلس الأعلى للجامعات، قواعد القبول بالجامعات للعام الجامعي 2021 /2022، حيث أقر العمل بنفس قواعد العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالكليات التي تشترط القبول بها اجتياز اختبارات القبول.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة "الوطن" لأبنائنا من الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، تستعرض قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقًا لبيان المجلس الأعلى للجامعات، في السطور التالية..

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات

وبحسب البيان جاءت الكليات التي تشترط اجتياز الاختيارات التي تؤهل الطالب للانضمام اليها كالآتي..

كليات الإعلام

كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)

كليات الفنون التطبيقية

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

كلية التربية الفنية جامعة المنيا

شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس

كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر

كليات التربية الرياضية

كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس

الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية)

كليات السياحة والفنادق.

كليات التمريض

يشار إلي أن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس يفتح أبوابه أمام طلاب الشهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، للاستفسار عن كافة الأوراق والمتطلبات بشان التنسيق الخاص بهم، وكذلك تلقي استفسارات جميع الطلاب الراغبين في إجراء تنسيق الجامعات 2021، وذلك في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2021 المقرر أن ينطلق خلال الأسبوع الأول من الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2021.