موعد بدء تسجيل اختبار القدرات 2021.. السبت المقبل
موعد بدء تسجيل اختبارات القدرات بجميع الكليات 7 أغسطس
كتب:
أحمد أبوضيف
09:02 ص | السبت 31 يوليو 2021
طلاب الجامعات
أعلن المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم، موعد بدء تسجيل اختبارات القدرات 2021، حيث تبدأ السبت المقبل الموافق 7 أغسطس، وذلك لجميع الكليات التي يُشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من اختبارات القدرات، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة طوال فترة اختبارات القدرات والتنسيق.
موعد بدء تسجيل اختبار القدرات 2021
وأوضح المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، أن موعد موعد بدء تسجيل اختبارات القدرات 2021، تم تحديده من قبل اللجنة العليا للتنسيق المكلفة، حيث تبدأ بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2021.
وأشار المجلس إلى وضع جميع القواعد المناسبة لاختبارات قواعد اختبارات القدرات، أبرزها تقليل وتقليص عدد ساعات الامتحانات لاختبارات القدرات 2021.
إجراءات مكثفة بالتزامن مع بدء تسجيل اختبار القدرات 2021
وأوضح المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، في بيانه الصادر، أن اختبارات القدرات ستستمر حتى يوم 19 أغسطس المقبل، وذلك بعد تحديد موعد بدء تسجيل اختبارات القدرات المقرر أن يبدأ يوم السبت المقبل، و أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية الاستعداد التام للاختبارات، من خلال تخصيص عدد من الأماكن لإجراء الاختبارات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لكل كلية.
وفي سياق منفصل، شدد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بقياس درجة حرارة الطلاب وإلزامهم بإرتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.
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