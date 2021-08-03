«التعليم العالي» لـ الطلاب: لا تتداولوا الأرقام السرية

حذر السيد عطا، وكيل وزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، الطلبة والطالبات، من تداول الأرقام السرية الخاصة بهم، لأن أي شخص يعرف هذا الرقم، يستطيع الدخول على الموقع، وتغيير رغبات الطالب في الكليات التي يريد الالتحاق بها.

وأضاف «عطا»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء، أن الموقع الإلكتروني مؤمن من جميع الجهات السيادية في الدولة، ضد الـ«هاكرز»، لأنه يعتبر أمن قومي، ويوجد به قاعدة بيانات لكل الطلبة.

وتابع المشرف العام على التنسيق، أن هناك 27 جامعة حكومية، و175 معهدًا خاصًا، و26 جامعة خاصة، و4 جامعات أهلية و3 جامعات تكنولوجية، في قويسنا والقاهرة الجديدة وبني سويف، ويقبلون طلبة الدبلومات، ويجب أن يجتازوا اختبارات قدرات للانضمام إلى الجامعات التكنولوجية.

وشدد على أن الطالب من حقه أن يقدم في التنسيق الحكومي، ومن حقه أن يقدم أوراقه للجامعات الخاصة، مناشدًا أولياء الأمور الذين يقدم أبنائهم في الكليات الخاصة أن يتركوا أماكن الجامعات الحكومية للآخرين.

ولفت إلى أن هناك تخصصات جديدة في الجامعات الأهلية، مثل جامعة سلمان، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين، وجامعة المنصورة، وهي لديها برامج تعليمية جديدة، وعليها إقبال كبير، وهي برامج مميزة وغير موجودة في العديد من دول العالم.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وافق على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الخاصة والأهلية، والموافقة أيضا على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الأهلية الأربع وهى: «الملك سلمان الدولية الأهلية، العلمين الدولية الأهلية، الجلالة الأهلية، المنصورة الجديدة الأهلية».

وفي ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين في مصر، استعرض المجلس تقريرًا حول آليات تطوير المنظومة بالجامعات الخاصة والأهلية، في إطار مبادرة «ادرس في مصر»؛ لجذب المزيد من الطلاب للدراسة بكافة الجامعات المصرية.