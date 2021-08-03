«التعليم العالي»: من يرغب في أداء امتحان القدرات لا ينتظر ظهور النتيجة

قال السيد عطا، وكيل وزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، إنه يطمئن الطلاب على قواعد التنسيق، إذ لا يوجد فيها أي تغيير، ومن يوم السبت المقبل 7 أغسطس، إلى 19 أغسطس، ستبدأ اختبارات القدرات لكليات الإعلام والفنون الجميلة والفنون التطبيقية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية والتربية الرياضية، وكليات التمريض، وكليات السياحة، وكليات التربية النوعية، مشددًا على أن اختبارات القدرات تبدأ قبل ظهور النتيجة.

وأضاف «عطا»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء: «يا ريت الطلبة اللي عايزين يمتحنوا قدرات، يخشوا يمتحنوا قدرات، يستنى ليه بعد النتيجة؟ وبمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة يبدأ التنسيق، والاختبارات متاحة لكل الطلبة وكل طالب حسب موهبته، ويمكنه أن يدخل أكثر من اختبار، والتقديم يكون مجانًا عبر موقع التنسيق الذي يحدد له الموعد والكلية لأداء الاختبار».

وتابع أن هناك رسوما لاختبارات القدرات، تُدفع في الكلية نفسها، والنتيجة تظهر يوميًا، هل لائق أم غير لائق؟ وليس شرطًا الحصول على اختبارات القدرات لكي يلتحق بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها «المجموع اللي بيحكم».

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وافق على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الخاصة والأهلية، والموافقة أيضا على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الأهلية الأربع وهى: «الملك سلمان الدولية الأهلية، العلمين الدولية الأهلية، الجلالة الأهلية، المنصورة الجديدة الأهلية».

وفي ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين في مصر، استعرض المجلس تقريرًا حول آليات تطوير المنظومة بالجامعات الخاصة والأهلية، في إطار مبادرة «ادرس في مصر»؛ لجذب المزيد من الطلاب للدراسة بكافة الجامعات المصرية.

وأكد المجلس التزام الجامعات الخاصة والأهلية بتيسير إجراءات التحاق الطلاب الوافدين، وذلك تماشيا مع المنظومة الرقمية الجديدة بوزارة التعليم العالي، فضلًا عن العمل على توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب الوافدين، وتطوير المواقع الإلكترونية للجامعات دوريًا، و تسهيل إجراءات الإقامة لهم.