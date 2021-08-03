«التعليم العالي»: نتوقع وصول سلالة «دلتا» جميع دول العالم خلال أسابيع

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن العالم أجمع بدأ ينتشر فيه متحور «دلتا» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وهذا المتحور ظهر تقريبًا في 50% من دول أوروبا، كما سجل أكثر انتشارًا في إنجلترا، ومن المتوقع أن يغطي العالم أجمع خلال أسابيع أو الأشهر القليلة القادمة.

تأثيرات اللقاحات على «دلتا» ليست مثل السلالات السابقة

وأضاف «خطاب»، خلال تقرير عرضته قناة «TeN»، أنه بفضل الله التطعيمات ما زالت تأتي بنتائج إيجابية مع متحور «دلتا»، ورغم أن تأثيرات اللقاح على هذه السلالة ليست مثل السلالات السابقة، لكن «مفيش حل غير التطعيمات، التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم، دي الحاجة الوحيدة اللي جايبة نتائج ملموسة مع متحور كورونا، أما مضادات الفيروسات دي زي أي أدوية تستعمل في الوقت المناسب وتستعمل في بداية المرض، وتجيب نتائج، وتبقى نتائج ملموسة جدًا».

هناك تغير في الأعراض المصاحبة لسلالة «دلتا»

فيما كشفت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العيني، خلال نفس التقرير، آخر التطورات حول العالم، قائلة: «احنا بنتكلم على متحور دلتا، ده يحصل شوية تغييرات في بروتين الفيروس، والأشواك اللي موجودة على سطح الفيروس، والأعراض تختلف شوية، لكن الحمد لله لغاية دلوقتي موصلناش لمصر وندعوا الله أنها لا تصل».

سلالة «دلتا» لم تصل لمصر حتى الآن.. ونتمنى عدم وصولها

وتابعت: «لكن سلالة دلتا موجود في بعض البلاد، فيه بعض الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية، في حالات كثيرة موجودة في الهند، فيه بعض الحالات التي تم رصدها في أوروبا، والفيروس ملهوش علاقة بالمضادات الحيوية، المضاد الحيوي يعني حاجة مضادة للبكتيريا، لكن فيه مضادات الفيروسات دي حاجة ثانية خالص، لها دور مهم جدًا وأساسي للعلاج، وكل ما بدأنا بيها بدري كل ما كان التأثير أقوى وأحسن».