«التعليم العالي»: كليات حكومية جديدة في تنسيق العام الحالي

قال السيد عطا، وكيل وزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، تعليقًا على ما يقال بأن نتيجة الثانوية هذا العام مرتفعة، وأن هذا قد يؤثر على القبول في الكليات، إنه «بالنسبة للمجموع العالي أو المنخفض متفرقش معانا في التنسيق، لأن هناك عدد محدد في كل كلية، وتأخذ هذا العدد من بين الحاصلين على أعلى درجات»، مشددًا على أن الدولة لا تترك طالب في الثانوية العامة دون مكان في التعليم العالي، وهذا العام يوجد حوالي 650 ألف طالب.

وأضاف «عطا»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء، أن كل أنواع التعليم موجودة في مصر، بداية من الحكومية إلى الأهلية والخاصة والدولية والمعاهد، مشددًا على أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية يقلل من الضغط على الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك كليات حكومية جديدة في التنسيق هذا العام، وهي: كليتي ألسن، ومعهد الفنون الشعبية في بني سويف، وكلية طب أسنان جامعة المنوفية.

وتابع وكيل وزارة التعليم العالي، أن الدولة لا تتأخر عن أبنائها، ولا تفتتح كليات نمطية، والتوجه حاليًا هو فتح التخصصات التي يوجد لها مجال في سوق العمل، داعيًا الأسر وأولياء الأمور أن يتركوا الطلبة على حريتهم لاختيار الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، ولا يوجد ما يسمى بـ«كليات القمة»، لأن القمة الحقيقية هي التي يمكن أن يتفوق فيها الطالب.

وشدد على أنه خلال 5 أيام يمكن للطالب أن يعدل طلباته كما يشاء «إن شالله يعدل في اليوم 100 مرة»، والوزارة سوف تعتمد آخر تعديل أجراه الطالب، والموقع يسجل لحظة الدخول بالثانية والدقيقة، موضحًا أن الطلاب في بعض الأحيان يختلفون مع ذويهم في اختيار الكليات، وبعد أن ينصرف أهاليهم يدخلون على الموقع مرة أخرى ويعدلون الرغبات دون علم أهاليهم.