تشييع جثمان الفنانة فتحية طنطاوي بعد ظهر اليوم من مسجد الحصري

قررت أسرة الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي تشييع جثمانها، اليوم الأربعاء، بعد أداء صلاة الظهر من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر دفنها بمقابر أسرتها في 6 أكتوبر على أن يكون العزاء في المقابر.

كان نجل الراحلة الملحن محمد سعد أعلن خبر وفاتها، عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» حيث قال «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرَم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله…اللهم تغمَّد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك وثبتها عند السؤال واجعل مثواها الجنة، نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعا».