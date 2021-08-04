وزيرة الثقافة تنعى الفنانة فتحية طنطاوي: صنعت نجومية من نوع خاص

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي التي غيَّبها الموت إثر أزمة صحية.

وقالت عبدالدايم إن الراحلة من أبرز ممثلات جيل الثمانينيات والتسعينيات وبدايات الألفية الثانية، ونجحت في صنع نجومية من نوع خاص، حيث جذبت القلوب بتجسيد شخصيات في عدد من الأعمال المهمة التي تركت أثرا كبيرا في وجدان الجمهور وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن فتحية طنطاوي قدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا بدأتهم على المسرح القومي والطليعة في الستينيات ثم اتجهت للعمل في العديد من المسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية، لعبت أدوارا متعددة ومتنوعة، كما شاركت في مجموعة من مسرحيات القطاع الخاص.