عاجل.. سقوط قتلى بانفجار سيارة قرب المنطقة الخضراء في كابول

قال مسؤولون في الشرطة الأفغانية إن سيارة ملغومة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابول الثلاثاء، وأعقب ذلك إطلاق نار متقطع قرب «المنطقة الخضراء» الشديدة التحصين، ما أدى إلى مصرع ثلاثة مدنيين وثلاثة مهاجمين وسط تصاعد أعمال العنف من جانب مسلحي حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة غلام دستاجير نزاري، إن سبعة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بجراح، فيما أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن قوات الأمن تمكنت من قتل جميع المهاجمين، وأكد مسؤول أمني كبير أن الانفجار نتج على الأرجح عن سيارة ملغومة، وكان يستهدف على ما يبدو منزل القائم بأعمال وزير الدفاع ومنزل مجاور لعضو في البرلمان، بحسب «سكاي نيوز».

وبعد دقائق من وقوع الانفجار، خرج مئات المدنيين إلى شوارع كابول وأخذوا يكبرون تعبيرا عن تأييدهم لقوات الحكومة والمعارضة لطالبان، وقُتل ثلاثة مسلحين مجهولين في منطقة الهجوم التي تضم منازل عديدة لمسؤولين أفغان ومشرعين، ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وجاء الهجوم، الذي وقع في قلب واحدة من أكثر المناطق الأمنة في كابول، مع تصعيد حركة طالبان للعنف في البلاد، وزادت الهجمات بشدة منذ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية ستغادر أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل حتى مع تكثيف طالبان لهجماتها على المدن الكبرى.