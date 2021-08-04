سقوط «بوجي» إحدى عربات القطار الروسي «القاهرة أسوان» دون إصابات

أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل صادر عنها صباح اليوم، عن أنه في تمام الساعة 02.15 أثناء تخزين قطار 188 «روسي القاهرة / أسوان» على المخزن بمحطة طما لمرور قطار 988، تلاحظ للسائق سقوط البوجي الخلفي للعربة السابعة من القطار ولا توجد إصابات ولا وفيات.

وقالت السكة الحديد، في بيان صادر عنها، إنه جرى تحريك الأوناش للتعامل مع الواقعة الساعة 4.50، وتم ترك العربة السابعة وتم تحرك وسفر قطار 188 وعودة الحركة على الخط الطالع وهذه الواقعة تسببت في تأخير بعض القطارات.

وتقدم هيئة السكك الحديدية، اعتذارها لجمهور الركاب عن هذا التأخير.