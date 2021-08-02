عاجل.. السكة الحديد: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات بكافة أنواعها
تطوير المنظومة بـ200 مليار جنيه
كتب:
توفيق شعبان
02:07 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه لا يوجد زيادة في أسعار تذاكر القطارات بكافة أنواعها، مؤكدة أن الهيئة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة للمسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري.
وقالت الهيئة، في بيان عاجل لها، قبل قليل، إن أسعار تذاكر القطارات لم يتم تحركها، وأن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها بتكلفة 200 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.
وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية، قبل انطلاق ساعات التشغيل؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.
اقرأ المزيد:
-
أسعار تذاكر القطارات
-
اسعار تذاكر القطارات
-
أسعار تذاكر القطارات اليوم
-
رفع اسعار تذاكر القطارات
-
اسعار تذاكر القطارات الجديدة
-
معرفة اسعار تذاكر القطارات
-
زيادة اسعار تذاكر القطارات
-
اسعار تذاكر القطارات اليوم
-
اسعار تذاكر القطارات وجه قبلي
-
تذاكر القطارات
-
قيمة زيادة اسعار تذاكر القطارات
-
اسعار تذاكر القطار
-
اسعار تذاكر القطار اليوم
-
أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة
-
السكة الحديد
-
كورونا
-
فيروس كورونا