عاجل.. السكة الحديد: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات بكافة أنواعها

أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه لا يوجد زيادة في أسعار تذاكر القطارات بكافة أنواعها، مؤكدة أن الهيئة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة للمسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري.

وقالت الهيئة، في بيان عاجل لها، قبل قليل، إن أسعار تذاكر القطارات لم يتم تحركها، وأن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها بتكلفة 200 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية، قبل انطلاق ساعات التشغيل؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.