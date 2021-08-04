تفاصيل وظائف متاحة في 3 بنوك

طرحت مجموعة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصرفي، عددًا من الوظائف الشاغرة؛ للعمل لدى بعض القطاعات داخل تلك المؤسسات البنكية والمصرفية، من بينها البنك العربي وبنك القاهرة.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل تلك الوظائف على النحو التالي:

وظيفة بنك HSBC

نشر بنك HSBC عبر موقعه الإلكتروني، عن وظيفة شاغرة وهي: Manager Business Banking Relationship، بشروط ومهام هي:

- معرفة منتجات وخدمات HSBC المصرفية للأعمال.

- لا تقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

- ثبت القدرة على تحديد وتلبية احتياجات العملاء عبر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.

- قدرة تحليلية مثبتة، مع خبرة في إدارة الائتمان أو العلاقات داخل قطاع BB.

- مستوى مثبت من الفطنة التجارية والوعي التجاري بما في ذلك القضايا الاقتصادية والثقافية والإجرائية والتنظيمية.

الالتزام بالهياكل والعمليات المطبقة لإدارة الائتمان والتشغيل والسمعة والمخاطر التنظيمية.

وظيفة البنك العربي

كما أعلن البنك العربي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى «SME Relationship Manager» بشروط هي:

- مستوى جيد في اللغتين الإنجليزية والعربية.

- فهم شامل لمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية.

- القدرة على تطوير العلاقات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- المهارات التحليلية والتصميم والفهم الشامل للبيانات المالية.

- فهم ممتاز لممارسات الإقراض.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتفاوض والاتصال.

وظائف بنك القاهرة

كما أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، توافر فرصة عمل خالية، وهي: Integration Developer، بشرو ومهام على النحو التالي:

- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو هندسة الاتصالات.

- 0 - 3 سنوات خبرة في تطوير التكامل.

- مهارات تطوير المؤسسات IBM AppConnect.

- القدرة على استخدام أنماط التكامل.

- معرفة قوية في تطوير خدمات الويب. SOAP-REST.

- معرفة عادلة في أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات.

- مهارات تطوير جافا.

- ضبط الأداء وتشخيص / حل المشكلات الفنية.

- تصميم وتنفيذ آليات معالجة الأخطاء لضمان استقرار النظام وأمنه.

- مساعدة المهندسين في واجهة المستخدم وجانب العميل للتأكد من أن النظام يلبي الأهداف العامة.

- إجراء اختبار التكامل ومساعدة ضمان الجودة في المشاريع الكبيرة.

- المساهمة في تحليل المتطلبات وتقدير المشروع والتصميم والترميز والاختبار.

- اقتراح وتنفيذ مكتبات وبرامج الطرف الثالث في المنتج عندما يكون ذلك مناسبًا.