معبد دندرة يستقبل 1130سائحًا أجنبيًا خلال شهر

قال عبد الحكيم الصغير مدير معبد دندرة في محافظة قنا، إن عدد السائحين الذين زاروا المعبد خلال شهر يوليو الماضي بلغوا 1130 سائحًا أجنبيًا، و500 زائر مصري.

وأضاف مدير المعبد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجنسيات التي زرات المعبد من الأمريكان والألمان والصينين وغيرهم من الجنسيات، جاءوا على متن حافلات من محافظتي البحر الأحمر والأقصر.

وأوضح «الصغير»، أن متوسط الزائرين في فصل الصيف يوميا ما بين 35 إلى 50 سائحًا، يأتون وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق مع أمن البحر الأحمر والأقصر.

وأكد أن السائحين في فصل الصيف عادة ما تكون أعدادهم قليلة؛ لأنهم يفضلون السياحة الشاطئية عن الثقافية؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، على عكس فصل الشتاء التي تزداد فيه الأعداد بشكل ملحوظ.

وطالب مدير المعبد، الشركات السياحية التي تجلب السائحين في موسم الشتاء وضع معبد دندرة في برنامج زيارات السائحين، لافتا إلى أن السائحين الذين يزورون المعبد غالبيتهم للثقافة من تلقاء أنفسهم.