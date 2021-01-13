بالورود والتنورة.. معبد دندرة بقنا يستقبل 70سائحا أجنبيا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فوجًا سياحيًا يضم 70 سائحًا من جنسيات مختلفة بمعبد دندرة، فجر اليوم، وقدم لهم الورود، ضمن خطط تنشيط السياحة التي تنفذها الدولة، حيث يستقبل معبد دندرة من 60 إلى 100 سائح يوميا، بحضور أيمن هندي مدير عام آثار قنا وعددا من القيادات التنفيذية.

وقدمت فرقة قنا للفنون الشعبية عروض: «التحطيب، التنورة والمقطوعات الموسيقية التراثية»، وحازت العروض إعجاب الأجانب الذين استمتعوا بتلك الفقرات التراثية المميزة لأهم وأقدم العادات التاريخية بالصعيد والمستمدة من الأصول المصرية القديمة.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن معبد دندرة من المعابد الفريدة، التي تحظى باهتمام السائحين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنه من المعابد مكتملة الأركان أي يوجد به سقف وجوانب، ويعود للمعبود «حتحور» رمز الجمال والخصوبة والنيل، لافتًا إلى أن المنطقة المحيطة للمعبد تزخر بالآثار مثل الهيكل الرئيسي لمعبد «حتحور» ومعبد ولادة إيزيس والبحيرة المقدسة.

واسم دندرة هو الاسم العربي للبلدة المصرية القديمة «إيونت»، وترجع أهمية دندرة إلى أنها كانت المركز الرئيسي لعبادة الآلهة «حتحور» التي وحدها اليونانيون القدماء مع إلهتهم أفروديت، ويعد معبد دندرة من أهم المعابد المصرية نظرا لكونه تحفة معمارية ومثال فريد في الفنون وكتاب شامل للفكر الديني المصري القديم.

محافظ قنا، أكد أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التي تؤهلها لأن تحظى بمكانة مرموقة علي خريطة السياحة الإقليمية والدولية، حيث تضم العديد من المواقع الأثرية الفرعونية في دندرة وقوص وقفط.

وأشار إلى أهم ما يميز معبد دندرة، أنه أحد المعابد المتكاملة الباقية حتى الآن لافتًا إلى أن المحافظة تضم العديد من المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية بالإضافة الي مقومات السياحة الثقافية ومزارات صناعة الحرف التراثية كصناعة الفخار والخزف ونحت الخشب والفركه.