بينها «الفول والكبدة».. «زيادة الغرامة» بتعديلات قانون عربات الطعام

تستعد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب لتقديم تعديل على مشروع قانون وحدات العربات المتنقلة، الصادر فى الفصل التشريعى السابق، وذلك لتحقيق الهدف منه، حيث تشتمل التعديلات الجديدة على توفيرعدد من التيسيرات لسرعة الحصول على ترخيص نشاط العربات المتنقلة، وبخاصة أن القانون الحالى ينص على إلزام وحدات الطعام المتنقلة بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، مع الحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفقا لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

وستتضمن التعديلات الجديدة على قانون العربات المتنقلة زيادة قيمة الغرامة على عربات الطعام غير المرخصة فى الشارع ومن بينها عربات الفول والكبده والسوشى التى انتشرت فى الأونة الأخيرة، بالإضافة إلى أصحاب السيارات الملاكى والفان الذين يحولون سيارتهم لعربات تقديم مشروبات ومأكولات خفيفة.

الترخيص إلزامى لاستمرار نشاط عربات الطعام المتنقلة

يشار إلى أن القانون الحالى الصادر برقم 92 لسنة 2018 والخاص بعمل وحدات الطعام المتنقلة، يضمن تعريفا صريحا لوحدات الطعام المتنقلة بأنها: «كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، تكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية»، وأنه يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات، وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

غياب الرقابة على عربات الأكل المتنقلة

من جهتها، كشفت اللجنة الفرعية للمتابعة المنبثقة عن لجنة المشروعات بمجلس النواب عن غياب الأثر التشريعى لتطبيق قانون عربات الطعام، فى ظل استمرار عمل عربات الأكل المتنقلة والتى تقدم المأكولات الشعبية «الفول والطعمية والبطاطس والكبدة والمخ»، فى عملها بدون ترخيص.

20 ألف جنيه غرامة لعربية الفول غير المرخصة

ووفقا لقانون وحدات عربات الطعام المتنقلة، فهناك عددا من العقوبات لمواجهة عربات الطعام غير المرخصة منها الحبس مدة لا تجاوز شهرًا وغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه، أو إحداهما، وكل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص وتشمل هذة العقوبة عربات المأكولات الشعبية «الفول والكبدة والمخ».

كما يعاقب القانون الحالى، كل من قام ببيع أو تحضر أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، وذلك دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر.