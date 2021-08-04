رئيس جهاز النوبارية يتفقد سير عمل المشروعات بالمدينة

تفقد المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز، حيث تابع الأعمال بمحطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، ووجه ببذل مزيد من الجهد حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع والبدء في إدخال المحطة الخدمة في الموعد المحدد نهاية أكتوبر من العام الجاري.

كما تفقد أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بالحدائق العامة وبين العمارات والجزر، ووجه بتذليل كافة العقبات التي تطرأ أثناء العمل وإثابة كل من يجتهد في العمل، كما وجه بتكثيف أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بكافة أحياء المدينة.

وفي سياق متصل، صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم الانتهاء من أعمال طبقة الأسفلت ورفع كفاءة الطرق بإسكان المستقبل خلف محطة محروقات مصر للبترول، مشيرا إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال وتطوير الطرق تباعا لتشمل جميع الأحياء بالمدينة، وذلك فى إطار خطة جهاز تنمية مدينة العبور لرفع كفاءة أعمال الطرق بأحياء المدينة المختلفة.​