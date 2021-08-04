كل ما تريد معرفته عن قرعة الإسكان الاجتماعي ببورسعيد

استكملت محافظة بورسعيد قرعة المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي الذي تقدم له المستحقون في بورسعيد منذ عام 2013 للحصول على شقق سكنية.

وقسَّم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المستحقين إلى 3 مراحل وهى الأولى وتشترط يكون الزوج والزوجة من مواليد بورسعيد والمرحلة الثانية أن يكون أحدهما من مواليد بورسعيد أما المرحلة الثالثة والتي قسَّمها حتى الآن إلى 26 مرحلة أصغر وهي أن الزوج والزوجة ولدا خارج بورسعيد ولديهم ما يثبت أنهم مقيمون بالمحافظة، ووزع محافظ بورسعيد إسكان المرحلتين الأولى والثانية فى السنوات الماضية ويتبقى المرحلة الثالثة التى توزع حاليا على مراحل مصغرة.

محافظة بورسعيد تعلن القرعة السادسة والعشرين للإسكان الاجتماعي

أعلنت محافظة بورسعيد أنه سيتم إجراء القرعة السادسة والعشرين للإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة وقرعة المرحلة الأولى غدا الأربعاء 4 أغسطس 2021 الساعة 11 صباحا بصالة 6 أكتوبر واشترطت أن يحضـر فرد واحد من المستحقين إما الزوج أو الزوجة منعاً للتزاحم مع الالتزام بارتداء الكمامة واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واستعرضت رابط للإطلاع على أسماء القرعات اضغط هنا.

شهدت بورسعيد بعد أحداث يناير 2011 بناء 4 مشروعات إسكانية مختلفة في وقت واحد، وهي مشروعات الإسكان التعاوني والاجتماعي والعشوائيات ومشروع الـ9000 جنيه.

وتقدم لمشرع الإسكان التعاوني أكثر من 14 ألف مواطن، أما الإسكان الاجتماعي تقدم له ما يقرب من 23 ألف مواطن، كما تم توزيع 17 ألف وحدة سكنية عام 2011 وحتى 2012 كما أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظة 20 ألف وحدة سكنية جديدة، وطالب بتوفير وحدة لكل مواطن يتقدم بطلب للمحافظة.

كما أدرجت بورسعيد بعد عام 2014 في عدد من المشروعات الإسكانية التابعة لوزارة الإسكان.