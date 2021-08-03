شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة أكتوبر الجديدة: فائدة متناقصة 3% وسداد على 30 سنة

تهدف مبادرة «سكن لكل المصريين»، إلى توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وهي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضم المبادرة شقق الإسكان الاجتماعي، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية، ضمن المرحلة الثانية، من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وتعد المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، أحد المشروعات السكنية، التى تضم شقق الإسكان الاجتماعي، والتي ينطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3٪، ونظام سداد يصل إلى 30 عامًا.

جاء ذلك وفقا لما صدر عن البنك المركزي رسميا، خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق، ضمن مبادرة التمويل العقاري، والتي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة اكتوبر الجديدة

وتشمل المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، طرح شقق الإسكان الاجتماعي، للمواطنون من متوسطي الدخل، داخل مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إضافة إلى عدد من المدن الجديدة، منها: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).

على أن يبدأ موعد حجز شقق مبادرة سكن لكل المصريين 2، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)،.

واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ سعر كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 2021، 125 جنيها، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وسيتمّ طرح كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 2021 ، فور الإعلان عن الطرح، وذلك داخل مكاتب البريد المميكنة، بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

جدير بالذكر أنَّ مدينة أكتوبر الجديدة، قد شهدت خلال الساعات الماضية، تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان قطاع «ج- د»، للحاجزين، حيث بدأت مرحلة التسليم، من يوم 27 يونيو الجاري وحتى الأول من أغسطس الجاري.