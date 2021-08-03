محافظ قنا يترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، بهدف تذليل التحديات التي تقف عائقًا أمام معدلات تنفيذ المشروعات.

حياة كريمة قنا ..تذليل كل العقبات أمام المشروعات

واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلى أهم المشكلات والتحديات التي تعانى منها القرى، خاصة البنية التحتية كالطرق، ومد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، موجهًا بضرورة مراعاة الاشتراطات الأمنية والفنية التي تحقق المصلحة العامة عند تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة، وكذلك ضرورة رفع المقايسات عند تخطيط الشوارع، وتقديم كل الدعم لإتمام واقامة المشروعات التي تعمل على تطوير البنية التحتية، مع ضرورة تكاتف الجميع والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لتذليل التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات .

تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمعايير قياسية

وشدد «الداودي»، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا لإحداث تنمية شاملة بقري الريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

«حياة كريمة» تساهم في بناء وإعادة تأهيل 146 مدرسة بقنا

وفي سياق متصل، نظمت مديرية التربية والتعليم بقنا، احتفالية تثمينًا لدور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتداخلاتها في قطاع التعليم بقنا وفي بناء وتجديد ورفع كفاءة وإنشاء أجنحة جديدة بعدد 146 مدرسة ومنشأة تعليمية بخمس إدارات تعليمية في المراكز التي بدأت بها المبادرة.

وقال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والتي أكد فيها أن المبادرة اهتمت بتحقيق تنمية متكاملة في شتى نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية بالقرى التي تعمل بها، وهو ما ظهر جلياً في تحويلها إلى تجمعات ريفية تتوافر بها كل الاحتياجات التنموية، وتعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية وتجعل حياة المستهدفين منها أكثر تطورًا.