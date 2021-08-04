القبض على شخص يستولى على معاشات الأرامل بأسيوط

ضبط أمين شرطة من قوة قسم شرطة أبوتيج في أسيوط، شخص يستغل عدم دراية أصحاب المعاشات بإستخدام ماكينات الصراف الآلى ويقوم بإستبدال الفيزا بأخرى ويسحب الأموال منها ويستولي عليها.

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا، اليوم، من مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد بتمكن «عماد يوسف سعد الله»، أمين شرطة تأمين مكتب بريد أبوتيج الرئيسي، من إلقاء القبض على شخص يقوم باستغلال المواطنين الذين لايعرفون كيفية استخدام ماكينة الصراف الآلي ويستحوذ على أموالهم.

وأضاف الإخطار أن المتهم يقف بجوار ماكينة وحينما يطلب كبار السن مساعدته يأخذ الفيزا ثم يستخرج فيزا أخرى من جيبه ويضعها بماكينة الصرف مدعيا عدم وجود رصيد في الحساب، وعقب إنصراف صاحب الفيزا يقوم باستخدام الفيزا ويسحب الرصيد لافتا إلى أنه كرر تلك الواقعة مع 6 مواطنين بينهم نساء أرامل، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة بعد ضبط المتهم.

وأوضح عماد يوسف سعد الله، امين شرطة تأمين بريد ابوتيج، أنه أثناء خدمته ببريد وجوازات أبوتيج لمح المتهم ويظهر بمظهر مريب ويلتفت يمينا ويسارا وحركاته غير مستقرة ويظهر عليه الارتباك فشك في أمره وظل يراقبه في صمت وعن بعد من أعلى برج المراقبه الخاص بالبريد.

وأضاف أنه اكتشف ان المتهم يقوم بسرقة المواطنين والنصب عليهم بتلك الطريقه فهرول مسرعا للقبض عليه وبتفتيشه وجد معه مبلغ من المال و6 «فيزا كارت».