«المالية»: تسليم 1700 سيارة جديدة بمبادرة الإحلال خلال أغسطس الجاري

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا ماضون في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمواصلة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملي في ظل ما تشهده من إقبال متزايد؛ بما يُسهم في التذليل الفوري لأي عقبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الأربعاء، أن 3 آلاف مواطن حصلوا على سياراتهم الجديدة منذ بدء التسليم في أبريل إلى نهاية يوليو 2021، وتحملت الخزانة العامة للدولة خلال هذه الفترة نحو 73.3 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر، لافتًا إلى أننا نسعى، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إلى تسريع وتيرة العمل بهذه المبادرة الرئاسية خلال المرحلة المقبلة، ومن المقرر تسليم 1700 سيارة جديدة للمستفيدين خلال شهر أغسطس 2021؛ على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، ورفع الأعباء عن المواطنين بمساعدتهم على اقتناء سيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا بحوافز وتسهيلات ائتمانية.

أكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، أنه تم حتى الآن تخريد 3472 سيارة قديمة، وقد تلقت المبادرة 217 طلبًا لإحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بمحافظات المرحلة الأولى: «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر» عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية: www.gogreenmasr.com، و301 طلب لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك منذ فتح باب التسجيل لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد في إطار المبادرة في 4 يوليو 2021.

وأشار إلى أن الجهات المشاركة في المبادرة من الحكومة والقطاع المصرفي وشركات إنتاج السيارات، وشركات التأمين، حريصة على تذليل كل العقبات أمام المواطنين الراغبين في الانضمام للمبادرة.