مدبولي يبدأ جولته في الإسماعيلية بتفقد صوامع الغلال الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع إنشاء صومعة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية، في مستهل جولة يجريها رئيس الوزراء يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين في نطاق المحافظة.

تم إنشاء تلك الصومعة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التوسع في الطاقات التخزينية للقمح في مصر.

وقال اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إنشاء صومعة يأتي في إطار توجيهات الرئيس للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بزيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع، ما مكن من تكوين احتياطي استراتيجي غير مسبوق من القمح.

وأضاف «باسيلي»، في تصريح ل«الوطن»، أن الطاقة الاستيعابية للصوامع في مصر زادت أكثر من ضعفين ونصف عما كان عليه الوضع في عام ٢٠١٤، لتصل الطاقة الاستيعابية ل٣.٤ مليون طن حاليا، مع السعي لزيادة تلك الطاقة لتصبح ٥ مليون طن في الفترة المقبلة.

ولفت إلي أن الفترة المقبلة ستشهد توسع في إنشاء «الصوامع الحقلية»، لتكون قريبة من الفلاحين، ثم يتم تجميع القمح ونقله للصوامع الرئيسية.

واستمع رئيس الوزراء لشرح حول صومعة أبو صوير، والتي بدأ تشغيلها في ٢٦ إبريل الماضي، تزامنا مع أعياد عيد تحرير سيناء.

ونفذ المشروع شركة المقاولين العرب، بقيمة تقديرية ١٥٠ مليون جنيه للمكون المحلي، و٣.٣ مليون دولار للمكون الأجنبي.

وتبلغ السعة التخزينية نحو ٣٠ ألف طن من القمح، بمدة تنفيذ ١٢ شهر، بمساحة ٢٠ ألف متر مربع.ويضم المشروع ١٨ منشأة، منها ٦ خلايا معدنية لتخزين الغلال، وبرج روافع، ونفق رئيسي، وأنفاق فرعية، وخلايا تسليم، وميزان بسكول.