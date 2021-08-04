تفاصيل جديدة في وفاة سائق أوبر وصديقته داخل السيارة: تذكرة هيروين

لا تزال جهات التحقيق تباشر مهام عملها في فحص واقعة وفاة سائق أوبر وصديقته داخل سيارته، في جراج أسفل عقار في شارع الشهيد أحمد حمدي بمنطقة فيصل، وبحسب مصادر مطلعة على التحقيقات فإن جهات التحقيق تحفظت على تذكرة هيروين كانت بجانب جثماني سائق أوبر «أحمد.م»، 27 عاما، وصديقته على مقعد السيارة الخلفي، وتم إرسال المخدرات إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها لبيان المادة المخدرة فيها، وموافاة النيابة بنتائج ما توصلت إليه أعمال الفحص.

تقرير الطب الشرعي

واستعجلت جهات التحقيق تقرير الطب الخاص بتشريح جثمان سائق أوبر وصديقته اللذين توفيا داخل السيارة، وتم اكتشاف الواقعة بعد 3 أيام من الوفاة وكانا في حالة تعفن، وبينت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث أن الشاب كان تربطه علاقة عاطفية بصديقته منذ عدة أشهر وأنه تقدم لخطوبتها وأسرتها رفضته، لكنه ظل على علاقته بالفتاة حتى اتفقا على إقامة علاقة ودخلا في الجراج الذي يترك فيه سيارته، وخلال وجودهما سويا ماتا داخل السيارة، وحتى الآن لم تكشف النيابة العامة السبب الرئيسي للوفاة سواء كانت مخدرات أم اختناق.

رواية مالك العقار

واستمعت النيابة العامة في جلسة تحقيق جديدة لأقوال مالك العقار الذي استأجر منه سائق أوبر الجراج المخصص لسيارته، وبسؤاله قال إنه فوجئ بوالد المتوفى يسأله عن نجله بقوله: «مشوفتش أحمد ابني من 3 أيام مختفي وعملت محضر غياب كمان في قسم الهرم».

وعرض مالك العقار على والد سائق أوبر، أن يذهب معه إلى الجراج للتأكد من وجود السيارة أم لا، وعندما وصلا وجدا السيارة بالجراج وبداخلها سائق أوبر وبجانبه فتاة في المعقد الخلفي، وكانت الرائحة الكريهة تشير إلى أن الوفاة منذ عدة أيام، وبعدها أبلغ والد المتوفى قسم الشرطة بالعثور على جثمان نجله.