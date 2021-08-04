تعرف على تفاصيل اختبارات القدرات 2021 لكليات الفنون الجميلة «فنون»

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2021، المتقدمين لاختبارات القدرات 2021، لكليات الفنون الجميلة «تـخصص فنون»، وشروط النجاح لإجتياز الاختبارات، مؤكده أن اجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، هي اختبارات بسيطة تقيس الاستعداد لدراسة الفنون فكريًا، ومهاريًا، كما يسعى إلى قياس القدرة على التخيل، وبناء على إدراك النسب السليمة للجسم البشرى، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.

وأوضحت الوزارة، تفاصيل اختبارات القدرات 2021، لكلية الفنون الجميلة تخصص «فنون» في جزأين رئيسين وهما بنحو:

اختبار الرسم بكلية الفنون الجميلة:

الاختبار «من 60 درجة»، ويتضمن موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدًا في إظهار الشكل.

اختبار التصميم الابتكارى لكلية الفنون الجميلة:

الاختبار من 40 درجة يتضمن موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين معًا.

الأدوات المطلوبة أثناء تأدية الاختبار:

1. أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

2. أقلام الفلوماستر.

3. ألوان خشبية.

4. أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

5. ممحاة رصاص (أستيكة).

6. سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35 سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

زمن اختبار القدرات 2021 لكلية فنون جميلة:

ساعتان ونصف حيث يبدأ الاختبار الساعة 10.30صباحا ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

شروط النجاح:

شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنون حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات «الرسم + التصميم»، كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.