التعليم العالي تكشف عقوبة من يسرب اختبارات القدرات 2021

وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نصائح مهمة للطلاب خلال اختبارات القدرات 2021، المقرر أن تنطلق السبت المقبل 7 أغسطس، وتستمر حتى 19 من الشهر الحالي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تحذيرات التعليم العالي في اختبارات القدرات 2021

- ممنوع منعًا باتًا الحضور بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة الاختبار، ويعد الطالب «غير لائق» إذا وجد بحوزته هاتف محمول حتى وإن كان مغلقا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

- إحضار مستلزمات الوقاية من كورونا، مثل الكمامات والقفازات الطبية والكحول، لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات.

- إلزام الطالب بارتداء كمامة وقفازات طبية أثناء إجراء الاختبارات، خاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

- الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

- يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

- ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويعد الطالب «غير لائق» في اختبارات القدرات حال تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.