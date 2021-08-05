هل انتهاء جواز السفر المصري يمنع صاحبه من دخول البلاد؟.. «الهجرة» توضح

قد يتعرض مواطن ما لانتهاء جواز السفر الخاص به، وهو خارج البلاد، ولا يجد الوقت الكافي لتجديده، في حين يريد العودة للبلاد ولا يعرف آلية ذلك، ومدى جواز دخول الأراضي المصرية من عدمه في تلك الحالة الاستثنائية.

وورد سؤالا لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من مواطنة مصرية تقيم في الكويت، وتريد تجديد جواز سفر ابنتها، وقدمت الطلب للحصول على الجواز، وتريد العودة لمصر قريبا، وقد لا يسعفها الوقت لتسلمه، قبل موعد العودة لمصر.

وأجاب اللواء ناصر درغام، عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة، الخبير في شئون الجوازات والهجرة والجنسية، ضمن سلسلة فيديوهات في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بأنه يجوز حتى إذا كان جواز السفر المصري منتهي، وداخل مصر بشكل مباشر، تستطيع الدخول به المطار المصري أو المنافذ البرية والبحرية دون أي مشكلة.

وأضاف عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة، أنه في تلك الحالة يتخذ إقرارا على الشخص بأنه سيجدد جواز السفر بعد وصوله للبلاد.

وأوضح «درغام» ردا على سؤال مصرية أخرى ولدت في ليبيا ومقيمة هناك تريد استخراج جواز سفر مصري، رغم أنها لا تملك بطاقة رقم قومي، قائلا: «نعم إذا كان لديها شهادة ميلاد يمكنها استخراج جواز سفر كأمر استثنائي لأبناء المصريين في الخارج، في حين الموجودين في مصر يجب أن يكون لديهم بطاقة رقم قومي».

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

في سياق متصل، كانت قد أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إطلاق فيديوهات تعريفية للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج، حول آليات استخراج استخراج الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج، وسن التجنيد، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وذلك تأكيدًا للهُوية المصرية بالحصول على الأوراق الثبوتية المصرية من الجوازات وشهادات الميلاد والرقم القومي لأبنائنا بالخارج.