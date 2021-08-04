ضبط أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية حققت المركز الأول في عدد محاضر المخالفات و الثاني في كميات الضبطيات المخالفة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال الحملات التفتيشية بسوق اللحوم والأسماك، مشيراً إلى أن المديرية بالإشتراك مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية و جهاز حماية المستهلك، نفذت خلال شهر يوليو 2021 حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 25 طنا من اللحوم ومصنعات لحوم وكبده ودهون و11 طنا و 908 كجم طيور و 930 كجم أسماك مخالفة و 3 أطنان و 433 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و20 طنا من اللحوم المجمدة وطن و651 كجم كبده وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظاً على صحة وسلامه المواطنين من كافة الأغذيه الفاسدة و مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.