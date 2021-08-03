نقيب أطباء الشرقية يكشف ملابسات وفاة 3 أطباء بشكل مفاجئ

كشف الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية ملابسات وفاة 3 أطباء من الشرقية في وقت قصير، مشيرا إلى أن اثنين من توفوا بشكل مفاجئ أما الثالث كان مريضا ويمكن أن تكون وفاته مبررة بسبب مرضه.

وقال سالم في تصريحات لـ«الوطن»، إن المتوفين هم الدكتور أحمد سلامة غنيمي طبيب بالمستشفى العام والدكتور عاطف السيد نائب عناية في مستشفى أبو حماد المركزي، مشيرا إلى أنهما توفيا بشكل مفاجئ إثر إصابتهما بهبوط مفاجئ في ضغط الدم أو تجلط في شرايين القلب، لافتا إلى أن الأول احتجز بالعناية المركزة لمدة يومين ثم توفى والثاني توفى بشكل مفاجئ بعدما توجه للنوم عقب قيامه بعمل بشكل متواصل لمدة 3 شيفتات.

وأضاف: «أما الدكتور أحمد محمد هاشم كان مريضا ويعاني نقص في عوامل التجلط في الدم ويصاب بنزيف ويمكن يكون الموت مبررا في هذه الحالة بسبب المرض أما الاثنين الآخرين فكانت وفاتهما مفاجئة وهذا يدعو للدراسة والبحث والتأمل».

وأشار إلى أن الأطباء في ظروف جائحة كورونا يعانون أشد المعاناة ودائما المطلوب منهم أكثر من المتاح لافتا إلى أن ضغط العمل يمكن أن يسبب ذبحة صدرية ويودي للوفاة، وأوضح أن الأطباء يضطرون للعمل ساعات كثيرة بشكل متواصل في المستشفيات العامة والخاصة لتحسين دخلهم لأنه لا يعقل أن يكون راتب الطبيب 3 أو 4 آلاف جنيه فقط، ونعى الأطباء المتوفين داعلين الله أن يتغدهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم بالصبر والسلوان.