دينا ممدوح عميدا لكلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بتعيين الدكتورة دينا ممدوح إبراهيم فؤاد وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية لشئون الدراسات العليا والبحوث، عميدًا للكلية، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ولمدة ثلاث سنوات.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط، عميدة كلية تكنولوجيا صناعة السكر الجديدة متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد لما هو في صالح خدمة وتقدم الكلية، موجهًا شكره للدكتور أبو الحجاج عبدالعزيز محمد عميد الكلية السابق؛ لما بذله من جهد وعمل دؤوب ومخلص في النهوض بالكلية والتوسع في خدماتها التعليمية لتشمل الطلاب في المرحلة الجامعية وعدم اقتصارها على الباحثين بمرحلة الدراسات العليا.

وأكد الدور المتميز للكلية، التي تعد إنفرادًا للجامعة في ذلك التخصص على مستوى الجامعات المصرية والعربية وضمن أربعة كليات فقط على مستوى العالم، التى تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة المعتمدة على السكر وتطويرها في المجالات التطبيقية المرتبطة بالأنشطة الصناعية وتلبية احتياجاتها بكل كفاءة من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة وبحث علمي عالي المستوى بجانب تقديم خدماته للمجتمع.

وبدأت الدكتورة دينا ممدوح حياتها العملية كمعيدة بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة عام1991، ثمّ تدرجت في المناصب الأكاديمية وصولًا إلى الأستاذية في عام2017 .

كما تولت عددًا من المناصب الإدارية منها الإشراف على الشعبة الكيميائية بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية في الفترة من أكتوبر 2019 وحتى مارس 2021، وكيلة للكلية في سبتمبر 2020، كما أن لها نشاط علمي مميز في المشاركة في العديد من الأبحاث العلمية في عدد من المحافل العلمية المختلفة وكذلك الإشراف على الرسائل العلمية.