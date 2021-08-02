طلاب جامعة أسيوط يحصدون ثلاث مراكز فى مهرجان «إبداع 9»

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن حصد طلاب جامعة أسيوط المشاركين فى مهرجان «إبداع»، لطلاب الجامعات فى نسخته التاسعة، عدداً من المراكز المتقدمة.

وأضاف «شحاتة»، في بيان صحفي، اليوم، أن الطلاب حصدواى المركز الثاني في مجال الابتكارات العلمية التى فاز بها فريق «روبوتكس»، ويضم الطلاب «عمرو مصطفى عبد الحكيم وأميرة وليد عبد الرازق، ومحمد علاء فراج، ومحمود أحمد محمد مهران»، الطلاب بكلية الهندسة وذلك عن مشاركتهم بمشروع ابتكار غواصة آلية «Rov»، تعمل عن بعد لتنفيذ مهام صعبة ومتعددة فى أعماق المياه والتى يعب على الإنسان القيام بها، وذلك تحت إشراف الدكتورة غادة عبد الرحمن مستشار النشاط العلمى ووليد شحاتة مدير إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب .

كما فاز فريق الجامعة بالمركز الثانى فى مجال المبادرات الاجتماعية والتى شهدت تنافس أكثر من 165 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد والأكاديميات المصرية من خلال عرض 33 مبادرة مجتمعية، حيث شارك فريق التمريض بمبادرة بعنوان «بأيدينا هنساعد طلاب كلية التمريض»، وتهدف المبادرة إلى إنشاء برنامج إلكتروني يربط المجتمع المدني بمجتمع الجامعة من خلال حلقة وصل طلابية لتقديم توعية صحية بأهم قواعد وطرق الإسعافات الأولية وفيروس كورونا وضم الفريق «ديانا أشرف ، ومحمد نزهى شفيق معتمد ، وزينب حسين محمد راتب»، الطلاب بكلية التمريض وإسلام حسين الطالب بكلية الطب، ومحمد دياب الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات.

وأضاف أنه تم تصعيد طلاب النشاط الثقافى للتصفيات النهائية فى مجال الشعر والمراسل والقصة القصيرة والتأليف المسرحي والرواية، حيث فاز الطالب محمود وائل محمود عبد الحافظ الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بالمركز الثالث في مجال شعر كلمات الأغاني، تحت إشراف الدكتورة أسماء عبد الرحمن مستشار اللجنة الثقافية والأستاذ أحمد هاشم مدير إدارة النشاط الثقافى .

وهنأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الطلاب الفائزين من أبناء الجامعة، مشيداً بما يشهده مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة من حراك متميز ومثمر، موجهاً شكره للدكتور عاطف القرن منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عز الدين المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بالتمثيل المشرف لأبناء الجامعة المشاركين فى مهرجان «إبداع9 » لهذا العام والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبمشاركة نحو 40 ألف شاب وفتاة من 129 جامعة ومعهد وأكاديمية من مختلف محافظات الجمهورية .