عمايل الكحك مكملة.. رئيس شعبة المخابز: قرار الغلق لا يسري عليها

الزيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، دفع رئاسة الوزراء لإطلاق حزمة من الإجراءات، اعتبارا من الغد لمدة أسبوعين اعتبارا من 6 مايو حتى 21 مايو، ومن بينها تحديد مواعيد غلق المحال بكل مجالاتها بهدف الحد من انتشار كورونا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مواعيد غلق المحال والمقاهي والكافتيرات والمطاعم والكافيتريا والسينمات وما يماثلها اعتبارا من التاسعة مساء للحد من التزاحم الكبير في هذه المناطق.

مخابز الكحك لا يسري عليها مواعيد الغلق

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مخابز تظل مغلقة طوال شهر رمضان، ولا تعود إلى عملها سوى آخر 10 أيام أو آخر أسبوع في الشهر، استعدادا لموسم العيد وتحضير الكحك للمشترين، لذلك هم ليسوا من الفئة التي ينطبق عليها قرار رئاسة الوزراء من الغلق المبكر.

وأضاف حماد لـ«الوطن»، أن المخابز تعمل وفقا للمواعيد التي حددتها لنفسها، فكل منهم يعمل وفقا لمواعيده الخاصة، مشيرا إلى أن تلك المخابز يفرض عليها كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والجهات الرقابية.

التفاصيل الكاملة لقرارات رئيس الوزراء بشأن آخر رمضان وعيد الفطر

حظر لأي اجتماعات وفعاليات أو مؤتمرات أو فعاليات أو حفلات في أي منشآت سواء نوادي اجتماعية أو مطاعم أو منشآت فندقية، مع السماح بعقد صلاة العيد في نفس المساجد والمنشآت الدينية المصرح لها حاليا بإقامة صلاة الجمعة، بنفس الإجراءات الاحترازية والشروط.

الغلق التام للشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحوكمة لحركة الحافلات في العيد، مع سريان وسائل النقل العادية بشكل طبيعي.

والسماح للمحلات بالعمل من بعد الساعة التاسعة مساء، في خدمة التوصيل للمنازل «الديليفري».