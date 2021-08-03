«شعبة المخابز» بعد حديث الرئيس: نتمنى تحرير سعر الرغيف بالكامل

أشاد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ضرورة تحريك سعر رغيف الخبز المدعم، الذي يباع بخمسة قروش، مؤكدا أنه يتمنى تحرير سعر الرغيف بالكامل وليس فقط تحريك السعر.

وتعليقًا على إمكانية رفع أسعار الخبز السياحي، بعد حديث الرئيس عن ضرورة تحريك سعر رغيف الخبز المدعم: «الخبز خارج التسعير الجبري، فالمخابز السياحية تخضع للعرض والطلب، ولا توجد رقابة عليها من وزارة التموين، وهي حرة فيما تفعل، ما إحنا عندنا دلوقتي الرغيف بيتباع باتنين جنيه ونص وتلاتة جنيه، وهذا يعود إلى سعر الدقيق الذي يعملون به».

وأضاف «حماد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء: «نحن أعضاء الشعبة منتجين للرغيف فقط، وينفذون أوامر وزارة التموين، ويخضعون للتسعيرة الجبرية، ولكن لدينا فكر، وسوف نبحث وندرس هذا الأمر، موضحًا: «لو الرغيف بقى بـ10 قروش، أو ريال، فكم ستكون التكلفة الجديدة وأجور العمال».

وشدد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية: «إحنا مع الدولة ومع أي قرار تتخذه للصالح العام، وهذا القرار جميل جدًا».

وأوضح أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع سعر الخبز المدعوم «قرار جرئ قوي تأخر 30 سنة، وكان مفروض يتم من زمان أوي، لأننا بنشتغل بعملة مش موجودة، فإزاي هنشتغل بيها!»، معربًا عن تحيته للرئيس على هذا القرار، «كنت أتمنى بدل ما يتحرك سعر الرغيف، يتحرر الرغيف كله، واللي عمله الرئيس انتفاضة زيها زي 2011 بالضبط».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 صاغ يزيد ثمنه.. أنا اللي هشيلها قدام ناسي وبلدي، مش معقولة أدي 20 رغيف بثمن سيجارة».

وتابع رئيس الجمهورية، في كلمته خلال حفل افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا: «بقولها على الهواء قدام كل المصريين، الكلام ده لازم يتوقف، وسنعيد تنظيم هذا الأمر، ومش بقول نغليه أوي، زي ما بيكلفنا 65 قرشًا».