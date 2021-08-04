أزهري يهاجم مبروك عطية بعد تحذيره من «قرآن المنزل الخالي»: بركة البيت

تساؤلات كثيرة وحيرة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو للداعية مبروك عطية، قال فيه إنّه لا يجوز تشغيل القرآن الكريم في منزل خالٍ من السكان، ووصف هذا الأمر بأنه «حركة سوده»؛ لأنه لا بد من الاستماع والإنصات للقرآن الكريم عند تشغيله.

وتساءل العديد عن حكم تشغيل سورة البقرة في المنزل الخالي، وهل هناك بعض السور بالقرآن الكريم تساعد في طرد الجن والشاطين من المنزل الخالي.

عبدالغني هندي: الجماد يستمع إلى القرآن الكريم

من جانبه، قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القرآن الكريم جاء إلى الجن والإنس، وليس للنوع الأخير فقط كما يعتقد البعض، فضلا عن أنه يجوز تشغيله في المنازل الخالية؛ لجلب البركة إليها، بحسب قوله.

وأضاف «هندي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القرآن الكريم يجوز تشغيله في كل زمان ومكان؛ إذ أن الجمادات تستمتع إليه، مستدلا بقول الله تعالي: (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا)، لافتا إلى أن هذا يدل على عظمة كتاب الله تعالي.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا بد عند وجود الإنسان في أي مكان أن ينصت إلى القرآن الكريم، موجها رسالة إلى من يزعم أنه لا يجوز تشغيله في البيت الخالي: «اللي شغالين يفتوا دول، هو زمان كان في راديو، ارحمونا».

هل سورة البقرة تطرد الشياطين؟.. «الإفتاء» تجيب

في السياق ذاته، نصح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بتشغيل سورتي البقرة وآل عمران في المنزل أو مقر العمل؛ لأن المسلم المستمع إليهما له ثواب وآجر عند الله، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله وعليه وسلم، الذي قال فيه: «مَنْ استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كُتبت له حسنة مضاعفة، ومَنْ تلاها كانت له نورا يوم القيامة».