معلومات عن ألبوم محمد حماقي يا فاتني قبل طرحه

ينتظر الجمهور ألبوم محمد حماقي يا فاتني، الذي من المقرر أن يتمّ طرح أول أغنية منه غداً الخميس عبر المنصات السمعية المختلفة، وتطرح أولى الأغنيات تحت عنوان «زيها مين» وهي إحدى أغنيات الألبوم المكوّن من 12 أغنية.

معلومات عن الألبوم الجديد لمحمد حماقي

يتضمن الألبوم أغنية بعنوان «يا نسيم حبيبي نسم»، التي أطلقها فى حفله الغنائي الأخير، وهي من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، كما يتعاون «حماقي» في الألبوم، مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين.

يعتبر ألبوم حماقي من إنتاجه الشخصي، عادة مايختار حماقي اللون الهادئ الرومانسي في معظم أغنياته، واختار أن يطرح 12 أغنية متنوعة للجمهور بعد فترة من التأجيلات، كما يقدم الملحن تامر علي لـ«حماقي»، في الألبوم أكثر من 4 ألحان بين المقسوم والدرامز.

محمد حماقي شارك مؤخراً في أداء مناسك العمرة بالسعودية

كان الفنان محمد حماقي، أدى مناسك العمرة خلال وجوده في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية، عقب انتهائه من حفله الغنائي الكبير، الذي أحياه ضمن موسم جدة.

وأحيا الفنان حماقي حفلًا بالسعودية، وصعد على خشبة المسرح في حفله الأخير بالسعودية، بجوار فرقته الموسيقية مرددًا أغنية «نفسي أبقى جنبه»، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص «حماقي»، على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال.

وقدم عددًا من أغنياته الجديدة منها «قدام الناس»، «مابلاش»، «أحلى حاجة فيكي»، «ليه بيلموني ليه»، «من البداية»، «يا ستار»، «كان وكان»، «واحدة واحدة»... وغيرها، واختتم الحفل بأغنية «قادرين نعملها»، ليغادر بعدها إلى مطار القاهرة متجها لإحدى الدول العربية لعقد اجتماعات وزيارات خاصة بخطة عمله الفترة المقبلة.