محمد حماقي يطرح «زيها مين» من ألبوم «يا فاتني» الخميس المقبل

طرح الفنان محمد حماقي، أول بوستر لألبومه الجديد «يا فاتني»، من إنتاج شركته الجديد Ki Records، ومن المقرر أن تنطلق يوم الخميس المقبل عبر المنصات السمعية المختلفة، حسبما أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

الأغنية تحمل عنوان «زيها مين» وهي إحدى أغنيات الألبوم المكون من 12 أغنية.

5 معلومات خاصة عن الألبوم الجديد

- يتضمن الألبوم أغنية بعنوان «يا نسيم حبيبي نسم»، التي أطلقها فى حفله الغنائي الأخير، وهي من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي.

- يتعاون «حماقي» في الألبوم، مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين.

- يقدم الملحن تامر علي لـ«حماقي»، في الألبوم أكثر من 4 ألحان بين المقسوم والدرامز.

- ألبوم حماقي الجديد من إنتاجه الشخصي.

- الألبوم يتضمن 12 أغنية.

كان الفنان محمد حماقي، أدى مناسك العمرة خلال وجوده في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية، عقب انتهائه من حفله الغنائي الكبير، الذي أحياه ضمن موسم جدة.

وشارك حماقي، في أداء مناسك العمرة، مدير أعماله، والمنتج حمدي بدر، وعدد من أصدقائه المقربين في المملكة.

«حماقي»، أحيا حفلا بالسعودية، وصعد على خشبة المسرح في حفله الأخير بالسعودية، بجوار فرقته الموسيقية مرددًا أغنية «نفسي أبقى جنبه»، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص «حماقي»، على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال.

وردد «أنتم كمان وحشتوني جدا»، بعدها انطلق ليقدم المزيد من باقة من أبرز أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «قدام الناس»، «مابلاش»، «أحلى حاجة فيكي»، «ليه بيلموني ليه»، «من البداية»، «يا ستار»، «كان وكان»، «واحدة واحدة».. وغيرها.

واختتم الحفل بأغنية «قادرين نعملها»، ليغادر بعدها إلى مطار القاهرة متجها لإحدى الدول العربية لعقد اجتماعات وزيارات خاصة بخطة عمله الفترة المقبلة.