بقطر 20 سنتيمتر.. شعبة المخابز تكشف الشكل المتوقع للرغيف

قالت مصادر بشعبة أصحاب المخابز بالغرف التجارية، إن مساعى تجرى فى الوقت الحالى لزيادة وزن رغيف الخبز ليصل إلى 110 جرام بدلاً من 90 جراماً، مع زيادة قطره ليصبح 20 سنتيمتر، ورفع سعر الخبز ليصبح جنيه لكل 10 أرغفة بدلا من 50 قرشا في الوقت الحالى.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الشعبة تعتزم تشكل لجنة مشتركة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لبحث إعادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز، موضحة أن هذا الأمر لا يخرج عن كونة تصور مبدئى لحين وضع التصور المتكامل لبدء مناقشته مع الحكومة، وأن هذا لا يعني الثأثير على دعم رغيف الخبز من جانب الدولة.

ودعت المصادر إلى إعادة النظر في ارتفاع تكلفة إنتاج الرغيف، حيث أن تكاليف المستلزمات الخاصة بإنتاج الرغيف البلدي المدعم ستكون على مائدة اللجنة المشكلة لدراسة مقترجات تطوير منظومة الخبز.

وتابعت: «أن منظومة الخبز الحالية أتاحت لأصحاب المخابز الحصول علي جزء كبير من مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ فترة طويلة في المنظومة السابقة وصرف مقابل مبيعاتهم للخبز فورا ودخولهم في النشاط الرسمي للدولة، مضيفة «أن أصحاب المخابز يعانون من ارتفاع أسعار الخدمات ومستلزمات الإنتاج الأمر الذى جعلهم يطالبون الدولة بضرورة إعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم فى المنظومة الجديدة كل فترة «3 شهور على سبيل المثال».

يشار إلى أن وزارة التموين تحرص علي توفير احتياجات السوق المحلي من الأقماح المستوردة عالية الجودة وبالأسعار المناسبة والتي تدخل في صناعة الخبز، بينما تهدف منظومة الخبز الحفاظ علي كرامة المواطن المصري في الحصول علي احتياجاته من الخبز بكرامة وجودة عالية وبدون طوابير.