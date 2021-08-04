سعر رغيف الخبز المدعم.. 5 قروش للمواطن المقيد ببطاقة التموين

يبلغ سعر رغيف الخبز المدعم، حاليا والذي يصرف على البطاقات التموينية 5 قروش للمواطن المقيد على البطاقات التموينية، والذي يشتريه من المخابز البلدي التابعة لوزارة التموين التجارية الداخلية.

وأكد تقرير صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في أغسطس 2020، على أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم تكلف الدولة ما يقرب من 65 قرشا، في حين بيعه للمواطن على بطاقات التموين بقيمة 5 قروش فقط.

كم يبلغ سعر رغيف الخبز المدعم؟

** سعر الرغيف المدعم للمواطن على بطاقة التموين 5 قروش.

** يتكلف رغيف الخبز المدعم 65 قرشا.

** بعد 17 أغسطس 2020 أصبح وزن رغيف الخبز المدعم حاليا 90 جراما.

** قبل 17 أغسطس 2020 كان وزن رغيف الخبز المدعم 110 جرامات ثم تم تخفيضه ليصبح 90 جراما.

تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم

وينتج جوال الدقيق الذي يزن 100 كيلو جرام 1450 رغيفا، حيث يبلغ تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم نحو 265 جنيها للمخابز التي تستخدم السولار في عملية الإنتاج، في حين أن تكلفة التكلفة للمخابز التي تستخدم الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم بنحو 283 جنيها.

72 مليون مواطن مستحق لرغيف الخبز المدعم

يبلغ عدد المواطنين المستحقين للخبز المدعم والمقيدين على بطاقات التموين نحو 72 مليون مواطن لديهم الحق في صرف رغيف الخبز المدعم شهريا، حيث يحق لكل مواطن مقيد بالبطاقة 5 أرغفة يوميا.

نقاط فرق رغيف الخبز المدعم

جدير بالذكر، أنه في حال عدم استكمال صرف عدد الأرغفة المستحقة للمواطن شهريا يتم تحويلها إلى مبلغ نقدي تسمي نقاط فرق الخبز ليشتري المواطن بها ما يختاره من بين 28 سلعة غذائية تتيحها هيئة السلع التموينية للمواطنين.

عدد المخابز البلدي

وتضم منظومة الخبز المدعم 30 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ الإنتاج الإجمالي لهذه المخابز 250 مليون رغيف يوميا.