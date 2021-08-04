من البيت.. 12 خطوة لاستخراج بدل فاقد لرخصة سيارتك عبر «الموبايل»

لم يعد عليك التوجه إلى إدارة المرور والانتظار فى طابور طويل لاستخراج بدل الفاقد، حال تعرضت رخصة سيارتك للفقد أو الضياع أو السرقة، ومع عمل الدولة على رقمنة خدماتها الحكومية عبر بوابة مصر الرقمية، يمكن استخراج بدل فاقد رخصة السيارة عبر الهاتف ومن المنزل، ولمعرفة الحصول على هذه الخدمة يمكنك اتباع الخطوات التالية.

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط .

2- إنشاء حساب على البوابة من خلال الضغط على «حساب جديد» الموجودة أعلى يسار الصفحة من خلال إدخال الاسم والرقم القومي واسم المصنع، وهو عبارة عن رقم مكتوب أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، واسم الوالدة، والبريد الإليكتروني، بالإضافة إلى تعيين كلمة سر جديدة.

3- الدخول إلى الحساب الجديد الذي قمت بانشائه من خلال رقم الهاتف المحمول وكلمة السر.

4- الضغط على القائمة الرئيسية للخدمات واختيار خدمة «مركباتي».

5 - اختيار خدمة «بدل فاقد رخصة مركبة»، ثم الضغط على زر «التالي».

6- إدخال بيانات الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص ورقمي الماتور والشاسية ورقم شهادة إبراء الذمة وتاريخ انتهاء شهادة إبراء الذمة.

7- إدخال بيانات استلام الرخصة سواء من وحدة المرور أو محل العمل أو المنزل ويجب إدخال العنوان بالتفاصيل مثل المحافظة ورقم المبنى ورقم الشقة ورقم الدور.

8- بعد إدخال البيانات يتم استعرضها وإمكانية إدخال تعديلات عليها سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة قبل تأكيدها والتحول إلى عمليات سداد رسوم الخدمة.

9- يتم سداد رسوم الخدمة من خلال البطاقات الإئتمانية أو عن طريق شبكة شركات التحصيل الإليكترونية مثل «أمان وفوري ومصاري».

10- في حال اختيار البطاقات الإئتمانية يتم إدخال رقم الفيزا وتاريخ انتهاء صلاحيتها والرقم السري ccv وهي أخر 3 أرقام من الرقم الخلفي لبطاقة الإئتمان.

11- إذا اخترت شركات التحصيل الإليكترونية سوف تقوم بإدخال رقم الهاتف المحمول والبريد الإليكتروني وستحصل على كود رقمي يكون صالح لعدد ساعات معينه قد تصل إلى 16 ساعة يجب خلالها التوجه إلى أقرب منفذ للسداد والحصول على إيصال.

12- يمكن متابعة مراحل تنفيذ طلبك من خلال الدخول على حسابك والضغط على «طلباتي».