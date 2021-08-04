تفاصيل اختبار القدرات 2021 للجامعات التكنولوجية.. تبدأ 10:30 صباحا

أولت الدولة التعليم التكنولوجي أهمية خاصة مؤخرا، باعتبارها خطوة نحو المستقبل من شأنها توفير كوادر بشرية مؤهلة، تلبي متطلبات التنمية الشاملة، وتنافس على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وانتظار الطلاب نتيجة امتحاناتهم للانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبارات القدرات 2021 للكليات التكنولوجية، كما حددت زمن الاختبار والأوراق المطلوبة وشروط النجاح، واشترطت لقبول الطالب في الجامعات التكنولوجية، أن يخضع للتنسيق الذي يقره مكتب التنسيق، ويجتاز اختبار القدرات، التي تقيس مهارات الطالب الأساسية ومعارفه التي درسها في مرحلة التعليم قبل الجامعي.

ويأتي اختبار القدرات للجامعات التكنولوجية في 3 مجالات رئيسية، كما يلي:

أولًا: اختبار اللغة الإنجليزية

- يشمل حروف الجر، أدوات الربط، المصطلحات الأكثر استخدامًا وكذلك الأزمنة في نطاق دراسة الطالب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

- تتنوع أسئلة اللغة في العديد من الموضوعات الحياتية والعامة.

ثانيًا: اختبار الحاسب الآلي

1. أنظمة التشغيل windows 7 _ windows 10.

2. برنامج محرر النصوص Microsoft word بجميع إصداراته.

3. برنامج الجداول الحسابية Microsoft Excel بجميع إصداراته.

4. برنامج العروض التقديمية Microsoft power point بجميع إصداراته.

5. برنامج قواعد البيانات Microsoft Access بجميع إصداراته.

6. شبكات الحاسب الآلي بمختلف أنواعها.

7. الإنترنت والبريد الإلكتروني وبرامج مستعرضات الإنترنت.

8. تكنولوجيا المعلومات التي تخص الحاسب الآلي.

9. مقررات ومناهج الحاسب الآلي الخاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية للمرحلة الثانوية.

ثالثًا: اختبار الرياضيات

1. قواعد الأسس والجذور.

2. المجموعات (طريقة السرد والاتحاد والتقاطع والفرق).

3. خصائص الأشكال الهندسية (متوازي الأضلاع - المربع – المستطيل – المثلث – المعين – شبة المنحرف - الدائرة).

4. محيط ومساحة كل من (المربع – المستطيل – المثلث – المعين – شبة المنحرف - الدائرة).

5. أنواع الزوايا والعلاقة بينها في الأشكال السابقة.

6. المتتابعات والأنماط المتزايدة والمتناقصة والأعداد الأولية والفردية والزوجية.

7. حل المعادلات من الدرجة الأولى.

8. النسبة والتناسب.

9. علاقة الخط المستقيم مع الدائرة.

10. متوسط مجموعة من الأعداد.

11. ضرب وجمع وطرح وقسمة الكسور.

12. النسبة المئوية.

زمن الاختبار

ساعة واحدة (يبدأ الاختبار الساعة 10.30 صباحا) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

شروط النجاح

يشترط أن يحصل الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاحه وحصوله على «لائق».

عدد أسئلة الاختبار

يشمل الاختبار 50 سؤالا، بينها اختيار من متعدد وأسئلة الصواب والخطأ.