محافظ الغربية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بـ«نهطاي وشرشابه»

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال جولته، اليوم، أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقريتي «نهطاي وشرشابة»، في حضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لضمان تنفيذ مشروعات المبادرة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تبطين ترعة العطف بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه ، كما تابع المحافظ أعمال البناء والتشييد الحالية بمجمع الخدمات بنهطاي بإجمالي تكلفة 6 ملايين جنيه وفق المعايير الهندسية المطلوبة، ويتكون المجمع من 3 طوابق على مساحة 600 متر مربع لتقديم 8 خدمات للمواطنين وهي «مركز تكنولوجي ، السجل المدني، الشهر العقاري ، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي».

واختتم الجولة بتفقد المشروعات بقرية شرشابة، حيث تابع محافظ الغربية أعمال الإحلال والتجديد الجزئي لمدرسة شرشابة الثانوية المشتركة لزيادة 21 فصلا إضافيا ليصبح عدد الفصول بالمدرسة 30 فصلا تساهم في تقليل الكثافة الطلابية بالقرية، كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير مدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين الإعدادية وأعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية خلال الأشهر القادمة لرفع كفاء الخدمات المقدمة للمواطنين .

من جهة أخرى، نفذت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، اليوم، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة بشوارع ومناطق بالمدينة، تحت إشراف محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، وضمت الحملة فريق عمل الإنارة بالمجلس، حيث تمكن الفريق من صيانة وإصلاح نحو 40 كشافًا وتركيب 6 كشافات جديدة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

فيما قال اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إن المدينة رفعت نحو 196 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال 24 ساعة.