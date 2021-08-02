محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أعمال تطوير المدينة العمالية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى لخلق محاور جديدة لخدمة أبناء المحلة الكبرى ضمن أعمال تطوير عدد من المناطق داخل المدينة في خطة العام المالي 21 /22 م حسب الخطة الإستثمارية المعتمدة .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، يرافقه النائب عبد المنعم أمام والنائب أحمد قناوي، لتفقد عدد من الأعمال الجارية داخل المدينة .

محافظ الغربية: تطوير نفق «أسو» بسكة طنطا لخدمة أهالي المنطقة

بدأت الجولة بتفقد نفق «أسو» بسكة طنطا، الذي وجه المحافظ بتطويره لخدمة أهالي المنطقة، كما تفقد المحافظ أعمال تمهيد طريق شارع جمال عبد الناصر لبدء أعمال الرصف من ناحية شارع الجمهورية، موجهاً بتطوير ورصف شارع السعودي وذلك لتيسير حركة المرور المتجهة إلى شارع الجمهورية وميدان الشون.

محافظ الغربية:رفع مساحي للميدان المشحمة لإعادة تطويره بشكل كامل

واستكمل المحافظ جولته بتفقد ميدان المشحمة، حيث وجه بعمل رفع مساحي للميدان وذلك لإعادة تطويره بشكل كامل، كما قام محافظ الغربية بتفقد مجزر المحلة العمومي، كما وجه بتشكيل لجنة لإعداد تقرير هندسي عن المجزر لتطويره، كما قام بمتابعة أعمال فرد السن تمهيداً لأعمال الرصف بشارع السلخانة خلال الفترة المقبلة.