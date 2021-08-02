محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أعمال تطوير المدينة العمالية
كتب:
أحمد فتحي
03:01 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أماكن مقترحة لتطوير المدينة عمالية
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى لخلق محاور جديدة لخدمة أبناء المحلة الكبرى ضمن أعمال تطوير عدد من المناطق داخل المدينة في خطة العام المالي 21 /22 م حسب الخطة الإستثمارية المعتمدة .
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، يرافقه النائب عبد المنعم أمام والنائب أحمد قناوي، لتفقد عدد من الأعمال الجارية داخل المدينة .
محافظ الغربية: تطوير نفق «أسو» بسكة طنطا لخدمة أهالي المنطقة
بدأت الجولة بتفقد نفق «أسو» بسكة طنطا، الذي وجه المحافظ بتطويره لخدمة أهالي المنطقة، كما تفقد المحافظ أعمال تمهيد طريق شارع جمال عبد الناصر لبدء أعمال الرصف من ناحية شارع الجمهورية، موجهاً بتطوير ورصف شارع السعودي وذلك لتيسير حركة المرور المتجهة إلى شارع الجمهورية وميدان الشون.
محافظ الغربية:رفع مساحي للميدان المشحمة لإعادة تطويره بشكل كامل
واستكمل المحافظ جولته بتفقد ميدان المشحمة، حيث وجه بعمل رفع مساحي للميدان وذلك لإعادة تطويره بشكل كامل، كما قام محافظ الغربية بتفقد مجزر المحلة العمومي، كما وجه بتشكيل لجنة لإعداد تقرير هندسي عن المجزر لتطويره، كما قام بمتابعة أعمال فرد السن تمهيداً لأعمال الرصف بشارع السلخانة خلال الفترة المقبلة.