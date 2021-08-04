توزيع 8 أطنان لحوم أضاحي على 8 آلاف أسرة مستحقة بقرى كفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، اليوم، بالأضاحي التي تم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

وقال الشيخ محمد يونس ، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح صحفي، اليوم، إنه تم توزيع 8 أطنان لحوم من الأضاحي على 8 آلاف أسرة مستحقة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أن عدد الصكوك التي تم شرائها 1275 صكاً، مشدداً على أعضاء لجان التوزيع بحسن التعامل والاحترام والإنسانية معهم.

وأضاف: «نحن في خدمة الأسر المستحقة، وما يتم توزيعه ليس منا ولكنه حقهم علينا وعلى المجتمع، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم»، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على عدم التصوير عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

يذكر أن جمعية أورمان كفر الشيخ، ذبحت 30 عجلا لتوزيع لحومهم على الأسر الاكثر احتياجا في كفر الشيخ، في إطار خطتها السنوية لدعم الاكثر احتياجا بالقرى، كما قامت بتوزيع فى مرحلة التجزير والتعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة ب 27 قرية.

وضمت القرى المستشفيدة «أبوسكين والزعفران وكوبرى7 مركز الحامول، وقرى قراجة والمعلم ابراهيم والقنطرة ومخزن الزيت مركز كفرالشيخ، ومدينة بيلا وقرى عزبة على فريد والجرايدة وحى المحكمة مركز بيلا، ومدينة مطوبس وأرض نافع، وقرى الوزارية والرغامة وكوبرى الزاوية مركز الرياض، وقرى سنديون وشارع الفتح والسالمية مركز فوه، ومنشية عباس مركز سيدى سالم ، وقرية الخاشعة مركز بلطيم، وكفرالجزاير مركز قلين، ومدينة البرلس».