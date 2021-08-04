مصرع سيدة وإصابة 14 شخصا في حادثين مروريين بمطروح

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 14 مواطنا في حادثين مرورين بمحافظة مطروح، اليوم، الأول بطريق محور «الضبعة - القاهرة»، الإقليمي، والثانى على طريق قاعدة محمد نجيب بمركز ومدينة الحمام، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين وجرى نقل الجثة و14 مصابا إلى المستشفيات، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادثين.

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة

ونقلت سيارات الإسعاف من موقع حادث انقلاب سيارة بطريق محور «الضبعة - القاهرة» المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وقال مصدر طبي إن المستشفى استقبل «مني محمد حسان 58 سنة، وجرى عمل انعاش قلبي ورئوي ولم تستجب ولفظت أنفاسها الأخيرة»، كما استقبل المستشفى «عمر محمد سالم 4 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، خديجه محمد سالم 6 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، واشتباه كسر بالساق اليسري، تقي مصطفي عادل 6 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، صباح عادل حسين 27 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، وسما أحمد عادل 13 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم» وجميعهم يقيمون في محافظة الجيزة.

إصابة 9 في حادث مطروح خلال تصادم سيارتين

وفي الحادث الثاني بطريق قاعدة محمد نجيب أسفر تصادم سيارتين عن إصابة «حسام بسيوني محمد 25 سنة، بجرح بالرأس واشتباه كسر بالقدم اشتباه نزيف بالمخ، جلال محمد أحمد 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وحسام حسني رجب 17 سنة، مصاب بكدمة في الصدر والظهر، أحمد محمد صالح عبد الرحمن 25 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن» بالإضافة إلى 5 آخرين.