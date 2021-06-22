مصرع 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق «القاهرة - الضبعة»

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي «الضبعة - القاهرة» بالكيلو 158 اتجاه القاهرة.

وعلى الفور انقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تم نقل الجثث إلى مستشفى الحمام المركزي، تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة، وتبين أنهم سيدتان ورجل مسن وهم: «شرين سيزار وهبه صالح 60 عاما من القاهرة، ونيفين سيزار وهبه 68 عاما من القاهرة شقيقة الأولى، ومحمد جلال عثمان 86 عامًا من القاهرة».

أخطر اللواء عماد كدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث، وجار الفحص من خلال ضباط شرطة قسم الحمام، الذين انتقلوا إلى موقع الحادث للتعرف على أسباب الحادث والكشف عن ملابسات وقوعه.