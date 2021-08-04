التحريات: جرعة مخدرات زائدة سبب وفاة شاب عربي في فندق شهير بالزمالك

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في واقعة العثور على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل غرفته في فندق شهير بمنطقة الزمالك، بأن سبب الوفاة هو تعاطي الشاب المتوفي لجرعة مخدرات زائدة.

تفريغ كاميرات المراقبة

وأضافت التحريات بأنه من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالفندق، تبين عدم دخول أو خروج اي أحد من العاملين بالفندق أو حتى من خارج الفندق دخول غرفة الشاب العربي المتوفي.

وأشارت التحريات بأنه من خلال معاينة غرفة الشاب، تم العثور على مواد مخدرة مختلفة الأنواع، وهو ما يرجح بأن سبب الوفاة هو تعاطيه لجرعة مخدرات زائدة، حيث تبين وجود آثار لمخدر الهيروين على ملابس المتوفي.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بالعثور على جثة أحد النزلاء داخل غرفته بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الزمالك، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب 27 عاما، يحمل جنسية دولة السعودية، وبالفحص تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، كما تم التحفظ على متعلقات المتوفي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء مندوب من السفارة بالقاهرة لإنهاء إجراءات سفر الجثمان عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.