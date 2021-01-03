وفاة سيدة إثر تعاطيها جرعة مخدرات زائدة بالدقهلية

لقت سيدة مطلقة بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، مصرعها، إثر تناولها جرعة زائدة من المخدرات، أثناء وجودها بشقتها، بعد دخولها في حالة اكتئاب حزنا على وفاة شقيقتها، حيث كشف وفاتها بالصدفة نجل شقيقتها، بعد أن لاحظ أنها نائمة على جنبها منذ يومين دون حركة.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المطربة من إدارة شرطة النجدة بوفاة إحدى السيدات بالشقة سكنها الكائنة بمنطقة «العصافرة» بندر المطرية.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ كائنه بالطابق الأرضي بمنزل مكون من ثلاثة طوابق وبالدلوف داخل الشقة تبين وجود جثة المدعوة «خلود أ. إ.» 27 سنة، مطلقة، على مرتبة بجوار سرير غرفة نومها ترتدي ملابسها كاملة وتتحلى بقرطها الذهبي، وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ.

وبمناظرة الجثة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية والجثة في حالة انتفاخ وبداية تعفن، كما عثر بجوار الجثة على عدد 2 هاتف محمول ومبلغ 70 جنيه، وعُثر بصالة الشقة على طبق موضوع به لفافة لنبات عشبي جاف يشبه نبات البانجو المخدر، ولفافات لمسحوق «بيج» اللون يشبه جوهر الهروين.

وبسؤال المُبلغة «بدور ا. ف.»، 22 سنة ممرضة، شقيقة طليق المتوفاة، في محضر الشرطة، قررت بحضور الطفل «أدهم ا. ك.»، عمره 7 سنوات، نجل شقيقة المتوفاة، الذي يقيم بصحبة المتوفاة، عقب وفاة والدته، إليها وطلب منها الحضور للاطمئنان على خالته لشكه في وفاتها، فحضرت واكتشفت أنها فرقت الحياة .

وبسؤال الطفل شفاهة، أفاد بأن خالته معتادة على تعاطي المواد المخدرة، وتلاحظ له أنها نائمة على جانبها منذ أول أمس ولم تتحرك من مكانها.

وبسؤال كل من والد المتوفاة «أحمد. إ » 50 سنة، عامل بشركة الغاز، ومقيم بحي الرحاب ببورسعيد، وجار المتوفاة «إبراهيم أ. » 35 سنة سائق، ومقيم بمنطقة العصافرة ، في محضر الشرطة، قررا بأن المتوفاة دائمة تعاطي المواد المخدرة، وأنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة على إثر وفاة شقيقتها منذ حوالي شهرين، وأضاف الثاني بسابقة سقوطها مغشيا عليها وقيام الأهالي بإسعافها، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاتها.