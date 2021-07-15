جرعة مخدرات زائدة.. كشف غموض العثور على جثة شاب بالقناطر الخيرية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بجانب شريط السكة الحديد بالقناطر الخيرية، حيث تبين أنه توفى نتيجة جرعة مخدرات زائدة، تسببت في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث عثر بجواره على أثار مادة مخدرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من مركز شرطة القناطر الخيرية، بالعثور على جثة شاب ملقاة بجوار شريط السكة الحديد بالمدينة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية والبحث الجنائي إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يُدعى «سيد ع.»، 30 سنة، وعثر علي جثته بجوار خط السكة الحديد بالقناطر الخيرية.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتوفى مدمن على تعاطي المواد المخدرة، وأن سبب الوفاة يرجع إلى تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، حيث عُثر بجواره على مادة مخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية، بالتصريح بدفن الجثة، عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث الجنائية.

وفي وقت سابق، شنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لضبط تجار المخدرات في عدد من قرى المركز، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها، أسفرت عن ضبط عدد من البلطجية وتجار المخدرات، تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.