420 مليار جنيه دعم السلع التموينية فى 5 سنوات

بلغت حصيلة دعم الدولة للسلع التموينية إلى نحو 420 مليار جنيه على مدار الخمس سنوات الماضية بداية من العام المالي 2017-2018 وحتى موازنة العام المالي الحالي.

وخصصت وزارة المالية لبند الدعم بشكل عام نحو 321 مليار جنيه في العام المالي الحالي واستحوذ دعم السلع التموينية على نحو 27 % من إجمالي مخصصات الدعم إذ سجل نحو 87.2 مليار جنيه بزيادة بلغت 2.7 مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الماضي.

ووفقاً لبنود الموازنة العامة للدولة سجل دعم السلع التموينية نحو 80.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018 ولكنه ارتفع بمقدار 8 % في العام التالي بعدما سجل نحو 87 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019 قبل أن يعود إلى 80.5 مليار جنيه في العام التالي 2019-2020.

وواصلت مخصصات دعم السلع التموينية الارتفاع في العام المالي الماضي بعدما سجلت نحو 84.5 مليار جنيه لتصل في العام المالي الحالي إلى نحو 87.2 مليار جنيه، ووفقاً لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية يصل عدد المصريين الذين يحصلون على الخبز المدعم نحو 71 مليون فرد وتصل مخصصات دعم الخبز والدقيق بمفردهما 50.6 مليار جنيه من إجمالي دعم السلع التموينية ويتوزع على ثلاث فئات فقط، حيث يخصص نحو 45 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز و2.5 مليار جنيه لدعم الدقيق بينما يصل دعم استبدال الخبز بنقاط سلعية نحو 3.1 مليارات جنيه إذ يمتلك نحوة 24 مليون مواطن مصري بطاقة تموينية يصل عدد المستفيدين من البطاقات التموينية نحو 64 مليون مواطن وتنتج مصر نحو 120 مليار رغيف سنويا وهو ما يعادل نحو 270 مليون رغيف يوميا بمعدل 5 أرغفه يوميا لكل مواطن.

وفي سبتمبر الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة انفاق الدولة المصرية على الدعم بلغ 1.6 تريليون جنيه خلال 10 سنوات.

كم أنه وفقاً للجهاز سجل متوسط إنفاق مصر على الدعم في الشهر 14.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، منها 7.4 مليار جنيه على دعم السلع التموينية، 4.4 مليار جنيه على دعم المواد البترولية، 500 مليون جنيه على دعم تنشيط الصادرات، 333.3 مليون جنيه على دعم الكهرباء، 325 مليون جنيه على دعم إسكان محدودي الدخل، 299.7 مليون جنيه على دعم التأمين الصحي والأدوية، 154.2 مليون جنيه على دعم نقل الركاب، 47.1 مليون جنيه دعم المزارعين، 16.7 مليون جنيه على تنمية الصعيد.