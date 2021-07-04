التموين تعلن انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية

أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتظام عملية صرف السلع والمقررات التموينية لأصحاب البطاقات الذكية، وذلك ضمن مقررات شهر يوليو الجاري والتي بدأ الصرف فيها منذ 1 يوليو الخميس الماضي.

وأشارت المصادر، إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً شركات المجمعات الاستهلاكية يفيد بصرف السلع التموينية عن شهر يوليو الجاري منذ يوم الخميس الماضي، وذلك للمنافذ التموينية على مستوى جميع المحافظات.

وعن احتمالية عدم التزام بعض منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم، ناشدت المصادر سرعة الإبلاغ عن هذه الحالات وذلك على الأرقام التالية:

أرقام الإبلاغ ضد منافذ صرف سلع التموين غير الملتزمة

1- منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

2 - رقم تطبيق الواتس آب 01577779999.

3 – الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وأضافت المصادر، أنه على المواطنين أصحاب بطاقات الدعم التقدم بشكوى حال عدم توافر السلع التموينية المقررة، أو حال توافر أي من السلع بجودة ضعيفة أثناء القيام بصرف السلع التموينية لدى منافذ التموين، وهي فروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع «جمعيتي»، والبقالة التموينية.

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية 28 سلعة تموينية تتنوع بين الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والدقيق ومساحيق الغسيل، وغيرها من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطنين، وذلك تخفيفا على كاهل المواطن تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد المنافذ التي تصرف لها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، السلع التموينية أكثر من 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ «جمعيتي»، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي شهريا.

في سياق متصل، أكدت الوزارة، على استمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات.