10 أغسطس.. «الهجرة» تعلن الجامعات الجديدة لشباب الدارسين في الخارج

تعلن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن الجامعات الجديدة في مصر لشباب الدارسين بالخارج، وذلك من خلال مركز الهجرة للحوار، وذلك خلال ملتقى الشباب المصريين الدارسين بالخارج الذي يقام بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وأعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار، في العاشر من أغسطس الجاري.

وينظم لقاءات حية وافتراضية بين الطلاب المصريين الذين يستعدون لاستكمال دراستهم في الخارج خلال الفترة المقبلة، والشباب الذين سبقوهم ويدرسون حاليًا في جامعات أجنبية لتبادل الخبرات حول الدراسة وأجواء المعيشة، والربط بين الطلاب الجدد والمصريين الذين يدرسون بجامعاتهم حاليًا، أو يعيشون في البلد الذي يستعدون للانتقال إليه، لتسهيل مهمتهم فور وصولهم واندماجهم في مجتمعاتهم الدراسية الجديدة بالدول المختلفة.

وأوضحت وزارة الهجرة أن المهتمون بالملتقى يمكنهم الحضور الفعلي على أرض الواقع في مكان تعلنه وزارة الهجرة فيما بعد، أو افتراضيًا عبر تطبيق «Zoom»، حيث يعتبر ملتقى الشباب المصريين الدارسين بالخارج الأول من نوعه في مناقشة كل ما يتعلق بالدراسة والحياة في الخارج للطلاب الجدد، مع إمدادهم بخدمات وأنشطة عديدة ليتمكّنوا من التأقلم في جامعاتهم، والتواصل المستمر مع وزارة الهجرة لربطهم بوطنهم الأم، وحل مشكلاتهم ومساعدتهم عبر مركز وزارة الهجرة للحوار، الذي يوفر منصة تفاعلية كاملة تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج لدعم وطنهم معرفيًا وبحثيًا.

وطالبت وزارة الهجرة أي طالب مصري يستعد للسفر لاستكمال دراسته بجامعة أجنبية، بالتسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/MhMExdUqN13nUA9k6

كما ينظم مركز الحوار عدة فاعليات على مدار العام، هدفها الرئيسي تقوية الروابط بين الدارسين المصريين بالخارج من ناحية، وبين مؤسسات الدولة بهدف الاستفادة من خبراتهم ومجالات تخصصهم، كما تعتبر نواة لتطوير الأفكار والمقترحات.